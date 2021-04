NRW-Grüne wollen in Rekord-Stärke nach Berlin

"Alle Kandidierenden haben richtig Bock", hatte Co-Landesvorsitzende Mona Neubaur kurz vor Beginn der Landesdelegiertenkonferenz im WDR-Interview angekündigt. Ihr Partner an der Spitze der NRW-Partei, Felix Banaszak, hatte bereits im Januar das Ziel ausgegeben, mit den Grünen bundesweit stärkste Kraft zu werden. "Wir wollen das Rennen um Platz eins eröffnen", sagte er angesichts der Umfragen.

Mischung aus Online- und Präsenzveranstaltung

Die Infektionslage hat die Grünen veranlasst, die Abstimmung zumindest zum Teil ins Digitale zu verlagern: Die knapp 300 Delegierten sind größtenteils per Video zugeschaltet und stimmen auch online ab. In Düsseldorf trifft sich zeitgleich die Parteispitze in der Eventlocation "Design Offices Düsseldorf Fürst & Friedrich". Alle, die sich um einen Listenplatz bewerben, können dort vor Ort ihre Bewerbungsrede halten - alles, was in Düsseldorf passiert, wird live gestreamt.