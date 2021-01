NRW-Grüne wollen Rekorde brechen

Die Grünen in Nordrhein-Westfalen haben sich für das gerade begonennen Super-Wahljahr 2021 Rekordmarken als Ziel gesetzt: Die Landesvorsitzenden Mona Neubaur und Felix Banaszak riefen bei ihrer Pressekonferenz zum politischen Jahresauftakt das bundesweite Rennen um Platz eins unter den Parteien aus. Außerdem will die NRW-Partei das beste Wahlergebnis erreichen, das sie jemals bei einer Bundestagswahl in Nordrhein-Westfalen geholt haben.