Grüne fordern mehr Geld für Kampf gegen rechte Gewalt

Gerade Verschwörungstheorien hätten in der Pandemie zugenommen und es gebe, so Schäffer, eine große Schnittmenge zwischen rechten Gruppen und der Corona-Leugner-Szene. " Ich befürchte eine weitere Radikalisierung dieser Gruppen über das Ende der Pandemie hinaus, die oft mit rassistischen, antisemitischen und immer stärker auch frauenfeindlichen Motiven auftreten ", erklärte die Grünen-Fraktionsvorsitzende.

Mehr Anfragen bei Beratungsstellen

Verena Schäffer

Die Zahlen zeigten, dass es auch in NRW rechtsextreme Szenen und rechte Gruppierungen gebe und Rechtsextremismus kein rein ostdeutsches Phänomen sei. Bei Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus gibt es laut Schäffer inzwischen deutlich mehr Anfragen aus der Zivilgesellschaft.

Die Grünen fordern deshalb eine stärkere Förderung mobiler Beratungsstellen, Opferberatungsstellen und von Aussteigerprogrammen. Ebenso solle eine Studie das Dunkelfeld rechter Straftaten beleuchten und das kommunale Förderprogramm "NRWeltoffen", das den Kommunen beim Aufbau eigener Handlungskonzepte gegen Rechtsextremismus helfen soll, auf weitere Städte ausgeweitet werden.

Forderung: Sicherheitsbehörden müssen Szenen im Blick behalten

" Die Sicherheitsbehörden müssen sich auch auf neue Tätertypen einstellen und den Bereich der Verschwörungstheorien stärker in den Blick nehmen ", meinte Schäffer. Es brauche genügend Personal, um Entwicklungen und die Kommunikation in den einschlägigen Szenen zu verfolgen. Problematisch sei, dass es für den Bereich Rechtsextremismus immer noch kein Analysetool der Sicherheitsbehörden gebe. Das wird aktuell vom Bundeskriminalamt entwickelt und soll voraussichtlich ab dem Sommer auch in den Bundesländern genutzt werden können.

Mit dem Tool können die Behörden Personen, die sie bereits beobachten, nach gewissen Kriterien überprüfen und eine Gefahreneinschätzung vornehmen. Ein vergleichbares Analyseinstrument gibt es bereits für den Bereich Islamismus. Schäffer wünscht sich außerdem, dass die Ermittlungsbehörden stärker mit der Wissenschaft, zivilen Netzwerken sowie Beratungsstellen zusammenarbeiten. Diese könnten oft mehr Informationen und Einschätzungen über problematische Personen und Strukturen liefern.