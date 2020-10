Fraktionsspitze gekürt, Spitzenkandidatin gesucht

Sie wolle bei der kommenden Landtagswahl nicht wieder antreten, so Düker, und habe deshalb beschlossen, " schon jetzt – 1,5 Jahre vor der Wahl – den Weg freizumachen " für eine neue Fraktionsspitze, schrieb sie auf Facebook. Im Gespräch mit dem WDR erklärte sie: " Es ist Zeit für etwas Neues ". Ihr Anspruch sei es, Arbeit im politischen Spitzenamt " immer mit 100 Prozent Herzblut zu machen ", das habe sie aber nicht mehr, es sei genug. Ihr Mandat wolle sie bis zum Ende der Legislaturperiode wahrnehmen.

Wettkampf um Spitzenkandidatur eröffnet

Mit Dükers schrittweisem Rückzug ist die Debatte eröffnet um die Frage, wer die Grünen 2022 als Spitzenkandidatin in den Landtagswahlkampf führt. Denn, so viel steht fest: Ein Mann wird es nicht. Arndt Klocke, Dükers Co-Vorsitzender an der bisherigen Fraktions-Doppelspitze, war am Montag ebenfalls nicht wieder den Spitzenjob angetreten - als Stellvertereter ist er nun in der zweiten Reihe.

Der andere mögliche Spitzenkandidat, der NRW-Landeschef Felix Banaszak, hatte bereits zum Parteitag im August angekündigt, nach Berlin zu wollen. Am Wochenende hatte er sich von seinem Duisburger Kreisverband als Bundestagskandidat nominieren lassen.