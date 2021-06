Grüne: NRW kann bis 2040 klimaneutral sein

Nach Ansicht des Studien-Autors Klaus-Martin Hentschel sind "die Industrie und die Hauswärme" entscheidend, "die brauchen am längsten." Am Ende, also 2040, werde es immer noch Rest-Emissionen geben, beispielsweise in der Zementwirtschaft und in der Landwirtschaft - und zwar im Umfang von vier bis fünf Prozent.

Das müsse kompensiert werden. Hentschel empfiehlt dafür eine Aufforstung in NRW. "Es ist wesentlich billiger den Wald aufzuforsten, als in technische Lösungen zu gehen" , so der Autor.