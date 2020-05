"Grün ist..." - diesen Satz hat die Partei am Dienstag (26.05.2020) rund 30 Mal für Nordrhein-Westfalen vervollständigt. Und auf diesem Weg ihre Kampagne für die anstehende Kommunalwahl vorgestellt.

Kampagne setzt auf bunte Illustrationen

Ein Wahlkampfmotiv der Grünen

Alle 28 vorgestellten Motive zeigen keine Fotos von Menschen oder aus den Städten, sondern bunte Illustrationen des Künstlers Malte Müller. Wirkt das naiv in Zeiten der Coronakrise, in der das soziale Leben eingeschränkt ist und Menschen ihren Job verlieren?



"Wir haben lange nachgedacht: Müssen wir ernster oder nachdenklicher werden? Aber wir haben uns genau für die Gegenteil entschieden", erklärte der Landesvorsitzende Felix Banaszak. Es brauche eine positive Vision für das künftige Leben, trotz Corona.



"Dieser Kommunalwahlkampf wird der härteste, den wir je geführt haben", erwartet die Landesvorsitzende Mona Neubaur. Die Pandemie und die deshalb verordnete physische Distanz stelle die Grünen im Wahlkampf vor ganz besondere Herausforderungen.

Regieren künftig Grüne große Städte in NRW?

Tatsächlich stehen die Grünen in NRW im September vor einer bedeutenden Richtungswahl: Bei der Landtagswahl 2017 hatten sie NRW-weit nur 6,4 Prozent geholt und waren aus der Regierung abgewählt worden.

In der Opposition folgte ein Aufstieg in den Umfragen. Die Grünen holten die CDU bis auf wenige Prozentpunkte ein. Bei der Europawahl 2019 wurden sie schließlich in acht Großstädten in NRW stärkste Kraft. Im ländlichen Raum lagen sie nahezu flächendeckend vor der SPD.

Sollten sie diese Ergebnisse im September bestätigen, könnten die Grünen in Städten wie Düsseldorf, Köln, Bielefeld oder Dortmund künftig den Oberbürgermeister stellen.

Seit der Coronakrise aber sinken die Umfragewerte der Grünen wieder deutlich, auch in Nordrhein-Westfalen. Ob der große Schritt in Richtung "neue Volkspartei" in NRW kommunal gelingt, wird sich bei den Wahlen und Stichwahlen im September zeigen.

Klima, Umwelt, Soziales, Vielfalt

Inhaltlich spielt in der Kommunalwahlkampagne der Grünen erwartungsgemäß der Umwelt- und Klimaschutz eine wichtige Rolle, mit Slogans wie "Grün ist überholen auf dem Radweg" oder "Grün ist viele Arten in Deinem Garten".



Daneben liegt ein großer Schwerpunkt auf verschiedenen Aspekten der Sozialpolitik (von "Grün ist da wohnen zu können, wo man leben möchte" bis hin zu "...ein kostenloses Mittagessen, das Schule macht").



Dazwischen immer wieder Weltanschauliches ("...wenn aus Wir Wirklichkeit wird" oder "Grün ist die Farbe einer bunten Gesellschaft"). Verwendet werden die Bilder sowohl auf klassischen Wahlplakaten als auch online. Lokal werden die illustrierten Motive durch Portraits der Spitzenkandidaten ergänzt.