Grüne hoffen auf Triumph bei Kommunalwahlen

Es ist die wichtigste und auch spannendste Kommunalwahl seit Langem für die Grünen in NRW. Denn der Erfolg bei den Europawahlen im vergangenen Jahr hat - erstens - die Latte hoch gelegt: Damals bekamen sie in NRW 23,2 Prozent der Stimmen, wurden landesweit zweitstärkste Kraft. Dazu kommen -zweitens - die seit langem guten Umfragewerte im Bund. Und schließlich, ganz aktuell, das - drittens - gute Abschneiden im WDR Städtetrend zur Kommunalwahl. nach der Wahl am 13. September, könnten die Grünen womöglich sogar Oberbürgermeister stellen.

In zwei von elf Stadträten stärkste Kraft - und in sieben weiteren zweitstärkste