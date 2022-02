NRW-Grüne starten selbstbewusst in den Wahlkampf

"Von hier an grün“ : Das ist das Motto der Grünen-Kampagne für die Landtagswahl in NRW im Mai. Die Botschaft: Die Grünen wollen als Teil der nächsten Regierung in NRW an die Macht. "Wir werden der Gamechanger" , sagt Spitzenkandidatin Mona Neubaur selbstbewusst. "NRW steht vor einer Richtungsentscheidung und wir wollen dabei entscheidend sein."