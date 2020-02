NRW-Grüne stellen sich für wichtiges Wahljahr auf

Die Spitze des Grünen-Landesverbands fordert die Bundes-CDU auf, ihr Verhältnis zur AfD und zur Werteunion zu klären. Es gehe um die "Eindeutigkeit und Entschlossenheit, mit Rechten, Rechtsextremen und Faschisten nicht zu paktieren", sagte die Vorsitzende Mona Neubaur am Dienstag (11.02.2020) auf einer Pressekonferenz im Düsseldorfer Landtag.

Sie begrüßte es, "dass nach dem Dammbruch von Thüringen die Zivilgesellschaft aufgestanden ist". Wichtig sei es für die Union nun, "die Flanke nach rechts zu schließen", ergänzte ihr Partner an der Doppelspitze der NRW-Grünen, Felix Banaszak.

Grüne vor wichtiger Kommunalwahl

Die Grünen stehen in Nordrhein-Westfalen vor einem entscheidenden Jahr: Im September stehen die Kommunalwahlen an. Bei den Europawahlen im vergangenen Jahr wurden Grüne in acht NRW-Großstädten und einem Kreis stärkste Kraft. Dieses Ergebnis und die aktuellen, starken Umfragewerte (zuletzt 23% in einer Infratest-Umfrage im Auftrag des WDR) lassen erwarten, dass die Grünen ihre Ergebnisse in den NRW-Kommunen im September teils erheblich verbessern werden.