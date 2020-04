Grüne fordern 1.500 Euro Bonus für Pflegekräfte

Die NRW-Grünen wollen in der Coronakrise eine Bonuszahlung in Höhe von 1.500 Euro für Pflegekräfte in Altenheimen und Krankenhäusern. Das Geld soll eine Anerkennung sein "für wichtige und aktuell riskante Arbeit“, so der Grünen-Vorstand.

Pro Person sollen nach dem Willen der Grünen die 1.500 Euro einmalig und steuerfrei ausgezahlt werden. Die Kosten für diesen so genannten „Pflegebonus“ soll der Bund tragen – und wenn der nicht einspringt soll der Landeshaushalt angezapft werden.