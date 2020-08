ÖPNV-Abgabe: Grüne wollen das Bürgerticket

Die Preise im Nahverkehr sind zu hoch, die Versorgung ausbaufähig. So sehen es die Grünen im Landtag und wollen das mit dem Modell des so genannten Solidarischen Bürgertickets ändern. Damit Kommunen die Möglichkeit haben, Bus und Bahn auf diese Art zu finanzieren, sollen die entsprechenden Landesgesetze geändert werden. In der kommenden Woche will die Grünen-Fraktion einen entsprechenden Antrag ins Plenum einbringen.

Konzept aus Wuppertal ist Vorbild

Arndt Klocke

Die Blaupause für das Solidarische Bürgerticket wurde in Wuppertal erarbeitet, von einigen Ratsfraktionen in Zusammenarbeit mit der Bergischen Uni, dem Wuppertal Institut und den Bürgerinnen und Bürgern. Das Konzept sieht vor, dass jeder Bürger, der ausreichend an den Nahverkehr angebunden ist, eine Abgabe zahlt.



Die beträgt im Standardtarif 50 Euro pro Monat und Person. Wer weniger als 1.500 Euro verdient, muss 30 Euro bezahlen, unter 900 Euro monatlichem Einkommen werden nur noch 12 Euro im Monat fällig. Ebenfalls 12 Euro werden für Schülerinnen und Schüler berechnet, wobei das zweite Kind nur noch mit sechs Euro zu Buche schlägt, weitere Geschwister fahren komplett gratis. Schwerbehinderte, nicht-schulpflichtige Kinder und Härtefälle sind ebenfalls von der Abgabe ausgenommen.