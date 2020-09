Weniger Start-ups: NRW umwirbt Existenzgründer

Um Firmengründern Unterstützung zu geben, hat das NRW-Wirtschaftsministerium vor etwa einem Jahr das Programm "Neue Gründerzeit Nordrhein-Westfalen" gestartet. Gründer sollen hier Branchenkontakte und Austausch mit bereits erfolgreichen Start-ups bekommen, Hilfe bei der Finanzierung, Zugang zur Forschung.

Am Montag zog Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) eine erste Bilanz. Demnach wurden im vergangenen Jahr in NRW 81.500 neue Unternehmen gegründet, etwas weniger als ein Viertel der bundesweit gezählten Existenzgründungen (366.000).

Nur Bayern liegt noch weiter hinten

Nach Angaben des Instituts für Mittelstandsforschung hatte NRW im Vergleich mit den anderen Bundesländern die meisten Existenzgründer - rund 22 Prozent. Fast drei Viertel davon im Gewerbe, etwa ein Viertel in "Freien Berufen" und einige in Land- und Forstwirtschaft.

Doch diese Statistik zeigt auch, dass die Gründerzahlen in NRW seit 2017 deutlich rückläufig sind. So waren es im Vorjahr noch 700 Gründungen mehr, davor betrug das Minus sogar über 7000. Nur in Bayern trauten sich noch weniger den Schritt in die Selbstständigkeit.