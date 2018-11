Schuh-Unternehmerin gewinnt Gründerpreis NRW

Am Montagabend (19.11.2018) ist in Düsseldorf der Gründerpreis NRW 2018 verliehen worden. Den mit 30.000 Euro dotierten ersten Platz machte das Start-Up "Wildling Shoes GmbH " aus Gummersbach. Es stellt Schuhe ohne Dämpfung her. Sie sollen die Freude an einer ursprünglichen Bewegung fördern. Die Jury überzeugte auch die dezentrale Produktion an sechs Standorten.