Waffen, Gewalt, weniger Ratssitze - der Rechtsextremismus in NRW

Trotzdem bleibe das Gewaltpotential hoch, was das Beispiel der "Rechte" zeigt. 290 Mitglieder hat die Partei in NRW - auf neun Seiten werden Ermittlungverfahren gegen Mitglieder der Partei aufgeführt, die seit 2008 registriert wurden. In der Summe 378 Fälle, in nicht wenigen lautet der Vorwurf "gefährliche Körperverletzung."

Waffenscheine weit verbreitet

Ein Verbot der Partei hält die Grünen-Politikerin Schäffer allerdings für schwierig. "Die Rechte" sei aus verbotenen Kameradschaften hervor gegangen, mit einem Verbot verschwinde das Gedankengut und die Gefahr nicht, so Schäffer. Sorge bereitet den Grünen die Zahl der Waffen, die unter Rechtsextremen im Umlauf sind. " Neun Personen der Szene haben eine Waffe, 31 sind zusätzlich im Besitz eines kleinen Waffenscheins ", zählt die Politikerin auf. Hinzu käme die Reichsbürgerszene " mit 162 Personen, die eine waffenrechtliche Erlaubnis haben ".

Die Frage sei, so die Grünen, wie es sein könne, dass den Ermittlungsbehörden bekannt sei, dass diese Menschen in rechtsextremen Organisationen aktiv seien, aber weiterhin Waffen tragen dürften? Die Antwort darauf dürfte es vielleicht in einer der nächsten Landtagssitzungen geben. Wie nämlich erwähnt: Große Anfragen müssen im Parlament besprochen werden - und das verspricht meistens eine Kontroverse.