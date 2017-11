Widerstand in NRW gegen GroKo lässt nach

Brief der NRW-SPD

SPD-Landeschef Michael Groschek schließt ein weiteres Bündnis seiner Partei mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) offenbar nicht mehr kategorisch aus. In einem Brief an Parteichef Martin Schulz und SPD-Bundestags-Fraktionschefin Andrea Nahles schrieb Groschek, trotz "großem Misstrauen" verweigere man sich keinen Gesprächen mit der Union.

Die SPD listete in dem Schreiben inhaltliche Kernpunkte auf. Im WDR-Interview betonte Groschek am Montag, Merkel sei gescheitert. Der Einladung des Bundespräsidenten werde man sich jedoch nicht entziehen.

Doch wieder "Hilfssheriff"?