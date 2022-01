Teurer Strom, teure Bahntickets – stößt die Privatisierung an ihre Grenzen?

Nach der Kündigung vom Stromanbieter landen die Kunden bei ihren Grundversorgern – das sind meist örtliche Stadtwerke. Die verlangen von den unfreiwilligen Neukunden aber oft viel mehr Geld als von ihren Bestandskunden. Eine Stichprobe der Verbraucherzentrale NRW zeigt, dass Neukunden im Schnitt mehr als das doppelte, oft auch das dreifache zahlen müssen.

Privat vor Staat - kann das gut gehen?

Für Sozialwissenschaftler Tim Engartner von der Universität zu Köln ist das ein Exempel dafür, dass der freie Wettbewerb an seine Grenzen stoße. Privat vor Staat sei vor allem dann ein Problem, wenn es um Bereiche der Grundversorgung gehe: "Vater Staat muss also in allen Teilbereichen des Lebens zurückgeschnitten werden, und wir müssen es privatisieren, um zu besseren, billigen, bürgernäheren Angeboten zu kommen. Dieser Irrglaube an die Allmacht das Marktes ist ein Stück weit ins Wanken geraten."

Die 1990er Jahre: Neoliberalismus auf dem Vormarsch

Dabei waren die Versprechen in den 1990er Jahren von der Regierung Kohl groß. Mehr Modernisierung, mehr Flexibilität und vor allem günstigere Preise. Unter diesem Motto wurden damals die Post, die Bahn und der Strommarkt privatisiert und liberalisiert.