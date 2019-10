NRW will keine Grabsteine aus Kinderarbeit mehr

Seit Jahren ringt die NRW -Politik um wirksame Regelungen gegen billige Grabsteine aus Kinderarbeit. Zum Jahreswechsel tritt nun ein neues System in Kraft, dass das Problem endlich lösen soll.

Grabsteine aus bestimmten Ländern brauchen ab Januar ein Zertifikat

Dann gilt eine gesetzliche Zertifizierungspflicht für Grabsteine aus Naturstein. Das hat die Landesregierung in einem Runderlass geregelt, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag (17.10.2019) mitteilte. Demnach dürfen Grabsteine aus China, Indien, den Philippinen und Vietnam nur noch dann in NRW aufgestellt werden, wenn sie über ein entsprechendes Zertifikat verfügen.

Strafen von bis zu 3.000 Euro

Speziell von der Landesregierung anerkannte Stellen entscheiden darüber, ob Grabsteine mit "hinreichender Wahrscheinlichkeit ohne schlimmste Formen von Kinderarbeit " hergestellt worden sind, heißt es. Werden Grabsteine ohne Zertifikate aufgestellt, drohen Geldbußen von bis zu 3.000 Euro.

Eine Zertifizierungspflicht gegen Kinderarbeit ist eigentlich schon seit Jahren im Bestattungsgesetz enthalten. Grundlage war ein Gutachten der Hochschule Düsseldorf. Das belegte Kinderarbeit in Steinbrüchen in Indien, Vietnam und den Philippinen. Außerdem zeigte es auf, dass auch bei Steinen aus China nicht ausgeschlossen werden kann, dass Kinder an den Arbeiten beteiligt waren.