Land übernimmt Kosten für Umstellung auf G9

Das Geld soll laut Mitteilung der Staatskanzlei in fünf Teilbeträgen gezahlt werden. Das vollständige Angebot an Schulräumen müsse erst zum Schuljahr 2026/27 zur Verfügung stehen, wenn der erste neue G9 -Jahrgang in die Jahrgangsstufe 13 komme.

Erster G9-Jahrgang macht 2027 Abi