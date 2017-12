NRW-Agrarministerin für geringeren Glyphosat-Einsatz

Die nordrhein-westfälische Agrarministerin Christina Schulze Föcking will den Einsatz des Pestizids Glyphosat einschränken. " Wir müssen Glyphosat deutlich restriktiver einsetzen und die Mengen verringern. In der Vergangenheit ist es in großem Maßstab eingesetzt worden. Das geht so nicht und ist auch gar nicht nötig ", sagte die Landesministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz in einem Interview der "Westfälischen Nachrichten" (02.12.2017).

Für die Erntereife sei kein Glyphosat nötig; das mache die Natur sehr gut alleine. " Und auch alle Gartenbesitzer sollten sich sehr gut überlegen, ob sie das Mittel wirklich brauchen, oder ob es keine anderen Möglichkeiten gibt. "

Gut gegen Herkulesstaude oder Jakobskreuzkraut

Nötig seien eine sachgerechte Anwendung, Alternativen und Auflagen, damit der Einsatz reduziert werde. " Aber es gibt Bereiche und Pflanzen wie die Herkulesstaude oder das Jakobskreuzkraut - Unkräuter, die teilweise hochgiftig sind: Da ist es gut, dass man ein Mittel wie Glyphosat hat ", erläuterte Schulze Föcking.

Streit zwischen SPD und CDU

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) und ihr Agrarkollege Christian Schmidt (CSU) liegen bei Glyphosat im Streit. Schmidt hatte im Alleingang der weiteren Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat in der EU zugestimmt. Damit hatte sich Schmidt ausdrücklich über den Willen von Hendricks hinweggesetzt.

Stand: 01.12.2017, 21:06