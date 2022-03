Gigawattpakt: Braunkohleregion setzt auf Erneuerbare Energien

Von A wie Aachen bis Z wie Zülpich: 50 Kommunen aus dem Rheinischen Revier haben sich im Gigawattpakt zusammengeschlossen. Das Ziel ist ambitioniert. Eine Kapazität von 5 GW, also mehr doppelt so viel wie aktuell, soll in der Region bis 2028 aus erneuerbaren Energien hergestellt werden.

Wirtschaftsminister Pinkwart will nun den Landesentwicklungsplan ändern. Er hofft, dass dann Flächen mehrfach genutzt werden oder etwa auch Windräder in Wäldern aufgestellt werden. Kritiker werfen der Landesregierung vor, seit Jahren zu wenig für den Ökostrom-Ausbau zu tun.