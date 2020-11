Giftiger Müll gefährdet Grundwasser in Schermbeck

Über die Gefahren der Tongrube Schermbeck wird seit Jahren gestritten. Eigentlich sollte die Grube Deponie nur mit Bauschutt und anderen ungefährlichen Stoffen wieder aufgefüllt und das Gelände renaturiert werden. Doch am Ende wurde ein mehr als 75 Meter hoher Berg mit teils hochgiftigen Abfällen aufgeschüttet.

Insgesamt rund 13 Millionen Tonnen, darunter circa 25.000 Tonnen sogenannte Ölpellets der BP-Raffinerie in Gelsenkirchen.

Diese illegal eingelagerten Ölpellets hatten den Skandal an die Öffentlichkeit gebracht – und die Bürger der Umgebung in helle Aufregung versetzt. Sie wollten wissen, ob noch andere gefährliche Materialen in der Deponie lagern, und welche Risiken davon für Mensch und Umwelt ausgehen. Doch die Ölpellets sind nicht mehr die einzigen Giftstoffe, die in Schermbeck für Unruhe sorgen.