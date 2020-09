Landesregierung will Gewerbesteuer-Ausfälle kompensieren

Entsprechend hart hat die Corona-Pandemie die Kommunen im Land getroffen. Kaum eine Branche, die nicht Verluste schreiben musste, entsprechend weniger Gewerbesteuer landete in den Taschen der NRW-Kämmerer. Laut Statistischem Landesamt fehlten alleine im zweiten Quartal 1,5 Milliarden Euro, was 43,5 Prozent weniger bedeutete als im Vorjahr.

Hohe Milliardenverluste erwartet

In ihrer Kabinettssitzung am Dienstag hat die Landesregierung jetzt ein Gesetz auf den Weg gebracht, das diesen Ausfall kompensieren soll. Insgesamt plant Schwarz-Gelb mit 2,72 Milliarden Euro. Die zuständige Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) spricht von einem wichtigen Signal. Gemeinsam mit Bundesmitteln sei dies eine " in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einmalige Entscheidung ."

Wie hoch der Ausfall der Gewerbesteuer am Ende tatsächlich ausfallen wird, werde man laut Landesregierung nach einer Sonder-Steuerschätzung des Bundes wissen, die noch in dieser Woche erfolgen soll. Das Gesetz für die Kompensation soll noch in diesem Jahr vom Landtag verabschiedet werden, die Kommunen sollen das Geld ab dem nächsten Frühjahr bekommen.

Stand: 09.09.2020, 11:59