Wer wissen möchte, wie viele Frauen oder Männer jährlich Opfer von Gewalt werden, kann einen Blick in die Polizeiliche Kriminalstatistik werfen ( PKS ) - wird dann aber nur bedingt schlauer. Denn in der Statistik tauchen die Fälle, die der Polizei nicht gemeldet werden, natürlich nicht mit auf. Die Polizeistatistik zeigt nur das bekannte "Hellfeld", nicht die Fälle, die im Dunkeln liegen.

Um das "Dunkelfeld" näher zu beleuchten, hatten NRW -Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach ( CDU ) und Innenminister Herbert Reul ( CDU ) Ende letzten Jahres eine "Dunkelfeldstudie" in Auftrag gegeben. Dabei wurden 60.000 Menschen in NRW nach ihrem Sicherheitsempfinden und ihrer Erfahrung mit Gewaltkriminalität befragt.

Unsicher im öffentlichen Raum und bei Nacht

Ergebnis: Die Menschen in NRW fühlen sich in ihrer Nachbarschaft insgesamt sicher. Die Unsicherheit steigt aber, je weiter sie sich von ihrem näheren Wohnumfeld wegbewegen. "Die Studie zeigt, dass viele Menschen die Frage nach Sicherheit in ihrem persönlichen Umfeld umtreibt. Diese Sorgen müssen wir ernst nehmen" , erklärte NRW -Innenminister Reul bei der Vorstellung der Ergebnisse am Montag.

Hilfsangebote besser bekannt machen

Die Studie zeigt aber auch, dass Opfer von Gewalt die Straftaten zu wenig zur Anzeige bringen. "Hier sind Opfer noch mehr zu ermutigen, sich an die Polizei zu wenden und die Tat anzuzeigen" , betonte NRW -Gleichstellungsministerin Scharrenbach - und kündigte an, die unterschiedlichen Hilfsangebote noch sichtbarer zu machen. "Eine wichtige Erkenntnis aus den Ergebnissen der Studie ist, dass wir unsere Präventionsarbeit weiter ausbauen werden."

60.000 Menschen in 81 Städten befragt