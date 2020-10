Männertelefon: Wenn Männern Gewalt angetan wird

70 Prozent der Männer, die sich in den ersten sechs Monaten meldeten, hätten angerufen, berichtet Scharrenbach, andere schrieben E-Mails. In NRW wird die Hotline von der "man-o-mann männerberatung" in Bielefeld betreut. Am Hörer sitzen nach Angaben des Vereins erfahrene Psychologen, Pädagogen und Therapeuten.

Gewalt meist psychischer Art

Anders als bei von Gewalt betroffenen Frauen erlebten Männer aber in den meisten Fällen psychische Gewalt, sagte Scharrenbach - in fast 80 Prozent der Fälle. Dennoch: Rund die Hälfte der Männer gaben an, auch körperlich angegriffen zu werden. Oft stünde körperliche Gewalt in Kombination mit seelischem Druck. Grund seien meist Beziehungskonflikte im privaten Bereich – zwischen Partnern oder Familienangehörigen.