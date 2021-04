NRW will besseren Schutz vor Gewalt in Partnerschaften

Pakt gegen Gewalt geplant

" Hinter jeder Zahl steckt ein Schicksal und eine familiäre Tragödie, die sich damit verbindet ", sagt NRW-Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach ( CDU ). Um den Betroffenen in Zukunft noch besser helfen zu können, will das Land einen " Nordrhein-Westfalen-Pakt gegen Gewalt " schließen. Dafür sollen in den kommenden Tagen Gespräche mit den Kommunen und Hilfseinrichtungen geführt werden. Scharrenbach hat am Dienstag einen Entwurf für den Pakt vorgestellt.

Ministerin will Angebote bündeln

NRW-Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach

Eine zentrale Rolle spielen sogenannte Powerhäuser, in denen Beratung und Hilfe gebündelt wird. Derzeit fördert das Land 64 Frauenhäuser, 52 Beratungsstellen gegen sexualisierte Gewalt und mehr als 60 allgemeine Frauenberatungsstellen. Die werden oftmals von verschiedenen Trägern betrieben. Scharrenbach wünscht sich, dass all diese Angebote " sichtbar zusammengefügt werden " in den "Powerhäusern". Entschieden werden muss das allerdings vor Ort.

Zudem sollen Lücken bei den Hilfsangeboten geschlossen werden. Zwar fördert das Land laut Scharrenbach in jedem Kreis und in jeder kreisfreien Stadt mindestens ein Frauenhaus. Mancherorts gebe es aber noch zusätzlichen Bedarf - zum Beispiel im Rhein-Sieg-Kreis und in Köln.