Organspende ankurbeln

Ein weiteres wichtiges Thema der Gesundheitsminister: die Organspende. Mit nur 9,7 Spendern je Million Einwohner liegt Deutschland im EU -Vergleich ganz hinten. In Belgien sind es 30, in Österreich 23 Spender pro eine Million Einwohner. In NRW, so Minister Laumann, seien die Organspenden in zehn Jahren um ein Drittel zurückgegangen.