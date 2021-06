Digitalisierung der Gesundheitsämter in NRW läuft nur schleppend

Es surrt, brummt und piepst in NRW s Gesundheitsämtern. Das sind die Faxgeräte, die während der Coronapandemie im Dauereinsatz sind. Denn um Coronainfektionen einzudämmen, müssen Kontaktpersonen von Infizierten schnell informiert werden. Wohnen die aber in einer anderen Stadt, übermitteln die Ämter per Fax, Telefon und Mail die Daten.

Nur neun von 53 Gesundheitsämtern sind vernetzt

Faxgeräte sollten seit Februar eigentlich Geschichte sein - Sormas und SormasX heißen die Zauberwörter. Eine Software, mit der alle 53 Gesundheitsämter in NRW vernetzt wären und sich mit wenigen Klicks austauschen könnten. Recherchen des WDR -Magazins Westpol haben ergeben: Seit Monaten tut sich da kaum etwas - nur neun Ämter sind inzwischen vernetzt.

Schon im Frühjahr hatte Westpol über die Mängel bei der Digitalisierung berichet. Damals argumentierte beispielsweise das Essener Gesundheitsamt, mitten in der dritten Welle könne man keine Softwareumstellung vornehmen. Es gebe zu viel zu tun. Die Infektionszahlen sind heute deutlich niedriger, doch trotzdem gehen viele Gesundheitsämter ihre digitalen Probleme nicht an. Bei der Stadt Essen möchte sich zum Thema Sormas mittleweile keiner mehr im Interview äußern.

Keine Softwareumstellung, weil Mitarbeiter jetzt urlaubsreif

Nebenan in Mülheim sagt der Leiter des Krisenstabes Frank Steinfort, der Stress im Gesundheitsamt habe zwar nachgelassen, aber die Mitarbeiter*innen seien jetzt urlaubsreif. Im Herbst sei wahrscheinlich aber auch keine Zeit, da die Infektionszahlen dann wieder steigen könnten.