Bisher genügte es, wenn Käufer und Halter volljährig waren. Der Entwurf sieht nun verschärfte Auflagen für Halter vor. Wer nach Inkrafttreten des Gesetzes noch derartige Tiere halten will, muss das bei der zuständigen Behörde anzeigen. Außerdem muss die Zuverlässigkeit der Haltung nachgewiesen werden und eine abgeschlossene Haftpflichtversicherung vorliegen. Dadurch sollen nicht mehr die Kommunen auf den Kosten für teure Such- und Evakuierungsaktionen sitzen bleiben, wie zuletzt in Herne. Die mehrtägige Suche hatte 10.000 Euro gekostet.

Neuanschaffung soll strafbar werden

Der Neuerwerb solcher Tiere ist für Privatleute künftig verboten und sogar strafbar. Allerdings bleibt die Haltung in Zoos, Hochschulen und Einrichtungen mit behördlicher Erlaubnis nach dem Tierschutzgesetz weiterhin erlaubt sein. Dazu gehört auch der gewerbliche Tierhandel.