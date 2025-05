"Viele dieser Frauen könnten noch leben" sagte die forensische Psychiaterin Nahlah Saimeh, "wenn die männlichen Täter rechtzeitig präventiv betreut worden wären". Gemeinsam mit ihr stellte NRW-Justizminister Benjamin Limbach einen Gesetzentwurf vor, den das Land im Bundesrat einbringen will. Dessen Ziel: Gewalttätige Partner, die sich trotz gerichtlicher Aufforderung nicht von ihrem Opfer fernhalten, sollen künftig in "Deeskalationshaft" genommen werden.

"Männer in ein neutrales Umfeld bringen"

Zeitlich unbegrenzt könnten beispielsweise Männer, die bereits bedrohlich in Erscheinung getreten sind, " aus dem Hochrisikobereich herausgezogen und in ein neutrales Umfeld gebracht werden ", erklärte Saimeh. Beim Thema Stalking gibt es diese Möglichkeit bereits. Minister Limabch will seinen Gesetzentwurf " zur Effektivierung des Gewaltschutzes in Hochrisikofällen " am kommenden Freitag in den Bundesrat einbringen.