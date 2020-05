Landtag sichert Kommunalwahlen am 13. September

Lange Zeit stand die Frage im Raum, ob die Kommunalwahlen wie geplant am 13. September stattfinden können - trotz der Corona-Pandemie. Damit dieser Termin eingehalten werden kann, hat der NRW-Landtag am Freitag (29.05.2020) einstimmig das "Gesetz zur Durchführung der Kommunalwahlen 2020" verabschiedet. Es gilt einmalig für die Kommunalwahlen in diesem Jahr.

Im Kern verkürzt es wichtige Fristen, wie die zur Kandidatenaufstellung. Und die Hürde für die Unterstützer-Unterschriften, die Parteien sammeln müssen, wird auf 60 Prozent der bisherigen Zahl gesenkt.