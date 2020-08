Gesamtschulen: Schulempfehlung muss weg

Jedes Schulkind in Nordrhein-Westfalen bekommt am Ende seiner Grundschulzeit eine Empfehlung mit auf den Weg, auf welche weiterführende Schule es gehen sollte. Diese Schulempfehlung soll weg, sagen die Schulleitungsvereinigung der Gesamtschulen NRW und der Verband für Integrierte Schulen e.V. Denn sie sei untauglich, erklärten die Verbände am Montag (03.08.2020) in Düsseldorf.

Zum Beleg führen die Organisationen Zahlen an, die sie selbst an den Schulen im Land erhoben haben. Demnach hätten nur 21 Prozent der späteren Abiturienten an Gesamtschulen von ihrer Grundschule eine entsprechende Gymnasialempfehlung gehabt. Oder anders herum: Die große Mehrheit (79 Prozent) der Abiturientinnen und Abiturienten sei von ihren damaligen Grundschullehrern nicht für fähig erachtet worden, das Abi zu machen. Der Irrtum liegt für die Studienmacher auf der Hand: Der prognostische Wert der Schulempfehlung tendiere gegen Null.

Selektive Wirkung

Die Gesamtschulleiter kritisieren ferner, dass die Schulempfehlung sozial selektiv wirke. Kinder aus Akademikerfamilien bekämen häufiger Gymnasialempfehlungen als Kinder aus bildungsfernen Schichten, auch bei gleichen Schulnoten. Ein weiterer Grund, an der Schulempfehlung zu zweifeln, liegt nach Meinung der Schulleiter in dem Umstand, dass die Empfehlung am Ende des vierten Schuljahres viel zu früh erfolge. Das benachteilige beispielweise Kinder, die sich später entwickeln.