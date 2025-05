CDU, Grüne und SPD wollten mit ihrer Änderung verhindern, dass die Räte in den Kommunen noch weiter in sehr kleine Parteien zerfasern. Mit einem neuen Berechnungsverfahren sollten sollten vor allem Stimmreste eher an die großen Parteien statt an kleinere fallen.

So konnte es bisher passieren, dass eine Partei mit 1,5 Sitzen plötzlich zwei statt einem Sitz bekommt, was prozentual mehr ins Gewicht fällt, als würden sie an Parteien mit mehr Sitzen gehen.