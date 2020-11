CDU und FDP für "ideologiefreie" Debatte über Genschere

Die auf EU-Ebene bislang streng regulierte Züchtungsmethode "Crispr/Cas9" bietet nach Meinung der Koalitionsfraktionen große Chancen für die Landwirtschaft. CDU und FDP teilten am Montag in Düsseldorf mit, deshalb werde man in dieser Woche in den Landtag einen Antrag zum Thema einbringen. Man wolle eine Diskussion über das Thema anregen.