Generaldebatte: Der Landtag im Corona-Modus

Bei diesem Streitpotenzial bleibt die Frage, was dann noch für die Haushalts-Debatte am Mittwoch bleibt. " Dann streichen wir denen noch die anderen Sachen aufs Brot ", sagt - darauf angesprochen - ein Oppositionsvertreter hinter vorgehaltener Hand.

Das Parlamentsjahr endet also noch einmal mit intensiven Debatten, bevor es dann am Donnerstag in den parlamentarischen Lockdown geht und - außer am Freitag - keine Ausschüsse bis in den Januar hinein mehr tagen.

Stand: 15.12.2020, 06:00