Gehwegparken bleibt in NRW häufig ungeahndet

Kommunen gehen teils großzügig mit Gehwegparkern um

Das Problem: Zwar ist das Parken auf Gehwegen laut Straßenverkehrsordnung grundsätzlich verboten. Es liegt jedoch im Ermessen der jeweiligen kommunalen Behörde, ob und wann das Zustellen der Bürgersteige bestraft wird. Das führt dazu, dass das Gehwegparken in Köln meist geduldet wird, wenn 1,20 Meter Platz auf dem Bürgersteig übrig bleiben. In Münster reicht häufig weniger als ein Meter Rest-Freiraum für Fußgänger, in Wuppertal gar weniger als 80 Zentimeter.

Grüne: Bürgersteige "mit Zustimmung der Regierung Laschet" zugeparkt

Zusätzlich kann jedes Ordnungsamt abwägen, ob es einen ertappten Falschparker bestrafen will, oder ob es das unverhältnismäßig findet. Im Ergebnis kommt dadurch auf jeden Bestraften eine Vielzahl weiterer Gehwegparker, die keine Konsequenzen tragen müssen. In der Praxis würden deshalb "mit ausdrücklicher Zustimmung der Regierung Laschet nach wie vor und entgegen der geltenden Straßenverkehrsordnung Bürgersteige von Fahrzeugen zugeparkt", kritisierte der Grüne Klocke.

Video starten, abbrechen mit Escape Kampf um knappen Verkehrsraum. Lokalzeit Münsterland. . 03:16 Min. . Verfügbar bis 11.03.2022. WDR. Von Andrea Walter.

Schwarz-gelb will in NRW nicht nachbessern

Die Landesregierung könnte dieser Praxis tatsächlich einen Riegel vorschieben, will das aber nicht tun.

Vorbild könnte Baden-Württemberg sein: Dort hat die grün-schwarze Koalition vergangene Woche einen Erlass herausgegeben, der die Rechte der Fußgänger stärkt und den Spielraum der Kommunen einschränkt. Im Ländle ist demnach ein allgemeines Dulden von Parken auf dem Gehweg nicht mehr erlaubt. Wenn das Ordnungsamt bei einem ertappten Gehwegparker auf eine Strafe verzichtet, muss es diese Ausnahme begründen.

Und wenn weniger als 1,50 Meter Platz auf dem Gehweg bleibt, soll das falsch parkende Auto grundsätzlich abgeschleppt werden - auch hier darf die Kommune nur ausnahmsweise darauf verzichten. Eine ähnliche Regelung ist für NRW laut Landesregierung aber "schon aufgrund der unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten nicht beabsichtigt".