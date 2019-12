Kauf von giftigen Haustieren künftig verboten

Wohnungsdurchsuchungen möglich bei Verdacht auf illegale Tierhaltung

Wie der WDR am Freitag (20.12.2019) erfuhr, könnte die zuständige Behörde auch die Möglichkeit bekommen, bei begründetem Verdacht auf illegale Tierhaltung eine Wohnung zu betreten und das Tier zu beschlagnahmen. Auch wenn der Halter die Auflagen nicht erfüllt, sollen nach dem Gesetzentwurf Hausbesuche der Beamten erlaubt sein. Zudem sollen Verstöße laut dem Gesetzentwurf mit Bußgeldern in Höhe von bis zu 50.000 Euro bestraft werden.

Der Gesetzentwurf wurde in dieser Woche vom Kabinett beschlossen und in den Landtag eingebracht. Anlass war die Jagd auf eine hochgiftige Monokelkobra, die im August 2019 die Behörden und Ordnungskräfte in Herne tagelang beschäftigt hatte. Die Schlange war aus einer Privatwohnung entkommen, als Folge mussten mehrere Häuser geräumt werden.