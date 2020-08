Wo kommen die großen Differenzen her?

Steinheuer gesteht ein, dass eine Abwasser-Infrastruktur im Bergischen Land teurer ist als im flachen Münsterland. Aber dennoch gebe es einige Spielräume der Kommunen. Diese würden häufig zulasten der Bürger ausgelegt, um die Gemeinde-Haushalte zu konsolidieren.

Die Stellschrauben sind Abschreibungsoptionen und kalkulatorische Verzinsungen - "schwierige Kost ", so Steinheuer. Im Kern geht es darum, ob bei der Abschreibung der tatsächliche Anschaffungswert angesetzt wird - also das, was ein Abwasserkanal vor 50 Jahren gekostet hat - oder das, was bei einer Wiederbeschaffung gezahlt werden müsste, also der aktuelle Preis, der deutlich höher liegt.

Und bei der Verzinsung kann die Kommune einen Ausgleich dafür ansetzen, dass sie das Geld auch hätte anders nutzen können, etwa zur Kapitalbildung. "Im Grunde haben wir hier einen doppelten Inflationsausgleich" , resümiert Steinheuer.

Die Musterklage

Wegen dieses doppelten Inflationsausgleichs führt der BdST NRW eine Musterklage gegen einen Abwasserbescheid der Gemeinde Oer-Erkenschwick aus dem Jahr 2017. Sie ist aktuell vor dem OVG Münster anhängig. Der Verein hofft, dass am Ende die Kommunen ihre Abwassergebühren deutlich senken müssen. Der Steuerzahlerbund rät darum Bürgern, gegebenenfalls Widerspruch gegen die Gebührenbescheide einzulegen, die Anfang 2021 verschickt werden.

Zudem würden andere Bundesländer wie Brandenburg oder Sachsen zeigen, dass auch die Landesregierung regulierend eingreifen könne.

Die Abfallgebühren

Wie teuer ist die Abfuhr?

Bei den jährlichen Abfallgebühren gehören Münster (640,80 Euro), Selm (492,60 Euro) und Alpen (433,44 Euro) zu den besonders teuren Kommunen. Am anderen Ende des Rankings finden sich Kaarst (146,20 Euro), Mechernich (146,39 Euro) und Bedburg-Hau (154,80 Euro).



Im landesweiten Durchschnitt gibt es im Vergleich zum Vorjahr kaum Veränderung, er liegt bei 270 Euro.

Äpfel, Birnen und Biotonnen

Rik Steinheuer, Vorsitzender des BdST NRW, ist sich sicher, "nicht Äpfel mit Birnen" zu vergleichen. Wahrscheinlich werde Münster mit dem Hinweis reagieren, dass nur wenige Bürger die Tonnengröße bezahlen, die dem Vergleich zugrunde liegt, sondern günstigere Varianten wählen, vermutet Steinheuer. Und rechnet vor, dass sich in der Tat in Münster durch Abfallvermeidung und mit Biotonne 336 Euro pro Jahr sparen lassen. Aus Gründen der Vergleichbarkeit habe man sich aber auf bestimmte Parameter festlegen müssen.

Am Ende ist es also notwendig, sich bei jeder Kommune die genauen Hintergründe und mögliche Alternativen anzuschauen.