Gebauers Aufholprogramm für Schulen stockt

Um die 1.000 Schüler und Schülerinnen gehen auf die Gesamtschule in Nettetal. Bei vielen von ihnen zeigen sich nun die Auswirkungen von zwei Jahren Corona-Pandemie, Quarantäne und Wechsel- oder Distanzunterricht. Zwar konnte der Präsenzunterricht in den vergangenen Monaten an der Ganztagsschule aufrechterhalten bleiben. Aber Schulleiter Leo Gielkens merkt nun, welche Spuren Corona hinterlassen hat.

"Im psychosozialen Bereich sehen wir Rückstände, in einzelnen Gruppen und Klassen bei uns an der Schule brechen immer wieder Konflikte" , hat Leo Gielkens beobachtet. Um diese sozialen Rückstände, aber auch Lernrückstände aufzuholen, stellte das NRW-Schulministerium im August ein Aufholprogramm vor. Eine halbe Milliarde Euro umfasst das Programm "Ankommen und Aufholen nach Corona".

Symbolbild: Präsenzunterricht während der Pandemie

Ein halbes Jahr danach fällt ein erstes Zwischenfazit von Schulleiter Gielkens ernüchternd aus: " Insgesamt fangen wir mit konkreten Handlungsschritten und der Umsetzung jetzt erst an im zweiten Halbjahr. " Das erste Halbjahr sei etwa geprägt gewesen durch eine aufwändige Personalfindung - durch das Programm kann die Schule auch befristete Kurzzeitstellen ausschreiben. Und mit der aufgestockten Personalstärke, so die Hoffnung, lassen sich dann auch die Rückstände der Schülerinnen und Schüler besser angehen.

Umfrage unter Kommunen: Geld ist überall angekommen

Die Redaktion der WDR-Landespolitik hat alle 396 Kommunen im Land angeschrieben, um zu erfahren, wie das Programm anläuft. 213, also mehr als die Hälfte aller Kommunen, antworteten. Vielen geht es so wie in Nettetal: Die Umsetzung des Aufholprogramms hakt noch gewaltig.

Auch für Lehrerinnen und Lehrer ist Unterricht in Coronazeiten oft anstrengend

Dabei ist das Geld aus dem Förderprogramm überall schnell angekommen. Alle 213 Kommunen bestätigen dass die Landesmittel bereits eingegangen sind.

Allerdings haben nur 47 Prozent der Kommunen die geantwortet haben den Schulen bereits die Mittel auf deren Schulkonto überwiesen - viele Grundschulen beispielsweise haben allerdings kein eigenes Konto. Die Höhe der Fördergelder richtet sich fast überall nach den Schülerzahlen, nur elf Prozent haben nach Sozialindex benachteiligte Schulen mit mehr Geld bedacht.

Probleme mit dem Personal und den Bildungsgutscheinen

Probleme zeigen sich etwa bei der Personalsuche. Viele der Kommunen überlassen die Suche nach beispielsweise Schulsozialarbeitern oder Schulpsychologen externen Anbietern; diese tun sich vielerorts aber schwer, Leute zu finden. Die Suche nach Lehrerinnen und Lehrern läuft über das Land NRW, aber auch hier gibt es große Probleme ausreichend Mitarbeiter zu finden - der Lehrermarkt ist leergefegt. 15 Prozent aller Kommunen haben über das Geld aus dem Aufholprogramm trotzdem neue Leute angestellt, etwa Schulsozialarbeiter. Vier Prozent der Kommunen haben neue Arbeitskräfte eingestellt, um überhaupt erst einmal die Abwicklung des Förderprogramms "Aufholen nach Corona" zu organisieren.

Viel Aufwand bedeuten für die Kommunen die Bildungsgutscheine. Damit soll Nachhilfe finanziert werden, um Lerndefizite aufzuholen. 51 Prozent der Kommunen halten das Verfahren für zu bürokratisch - dabei hatte das Schulministerium bei der Vorstellung des Aufholprogramms eine unbürokratische Lösung versprochen.