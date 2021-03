Der Weg zu Schulschließungen ist lang - trotz steigender Infektionszahlen

Das beschriebene Prozedere gelte " auch für SPD-Hauptverwaltungsbeamte ", fügte Gebauer giftig hinzu - in Anspielung auf den Vorstoß aus Dortmund: " Schulschließungen alleine auf Zuruf oder per Twitter kann und wird es nicht geben ".

Der Dortmunder Oberbürgermeister Thomas Westphal ( SPD ) hatte am Dienstag öffentlich angekündigt, dass er am Mittwoch alle Schulen schließen wolle. Das Gesundheitsministerium hatte das abgelehnt - und bemängelte dabei auch ein fehlendes Gesamtkonzept. Ein Sprecher der Stadt Dortmund sagte am Donnerstag, es werde derzeit ein erneuter Vorstoß erarbeitet, um die Schulen " spätestens " Montag schließen zu dürfen.

Wuppertal will Antrag auf Schließungen einreichen

Die Stadt Wuppertal will sich nun zunächst noch mit dem Lehrerverband über das Konzept für den geplanten Distanzunterricht verständigen. Danach soll der Antrag ans Land gehen. Der Krisenstab rechne spätestens am Freitagvormittag mit einer Antwort, hieß es. Die Kitas in Wuppertal sollen offen bleiben - jedoch mit dem Appell an die Eltern, ihre Kinder möglichst zuhause zu lassen.