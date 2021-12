Land will Schulen gesetzlich zu digitalem Lernen verpflichten

Weitere Änderungen

Yvonne Gebauer

Und es gibt viele kleine Stellschrauben, an denen das Gesetz dreht, die aus Sicht der Schulen aber im Detail Erleichterung bringen könnten. Die Schulkonferenz hat künftig mehr Gestaltungsspielraum - und soll künftig auch mit wirken, wenn der Schulträger neue Digitalsysteme plant. Schulen erhalten auch mehr Möglichkeiten, von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen abzuweichen oder die Entfristung von Schulentwicklungsvorhaben.



Auch die Mitwirkung von Eltern, Schülern und Schülerinnen in kommunalen Schulausschüssen soll gestärkt werden, sie können künftig dort angehört werden. Der Bildungsauftrag wird um die Förderung der europäischen Identität ergänzt. Und auch das wird neu sein: Alle Schulen werden verpflichtet, " ein Schutzkonzept vor sexuellem Missbrauch aufzustellen ", sagte Gebauer. Das sei eine Lehre aus den Fällen in Lügde.

Beispiel aus der Praxis

Was mehr Gestaltungsmöglichkeiten konkret bedeuten kann, veranschaulichte Staatssekretär Mathias Richter. Es gebe immer wieder Schülerinnen und Schüler, die als Schulversager gelten und bei denen die Gefahr bestehe, dass sie gänzlich ohne Schulabschluss bleiben. Eine Schule in Hamm hätte den Wunsch geäußert, dass diese Schülerinnen und Schüler einfach mit in die Klasse zehn mitgenommen werden können, damit sie dann so die Möglichkeit haben, dort quasi die neunte Klasse abzuschließen. " Das ist jetzt nicht möglich, künftig aber schon ", so Richter.

Sprachliche Anpassungen