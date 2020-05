Gebauer will schnell wieder Regelbetrieb an Schulen

Trotz Prüfungen im Ausnahmezustand und Lernen auf Distanz zieht NRW -Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) eine positive Bilanz der vergangenen Schultage. Mittlerweile wären alle Schulen wieder "am Netz" , sagte sich Gebauer auf einer Pressekonferenz am Freitag (15.05.2020). Nun müsse das Ziel sein, "so schnell wie möglich in einen geregelten Schulbetrieb zurückzukehren." Allerdings gäbe es auch einen Plan B, wenn sich das Infektionsgeschehen anders entwickele.

Hygienestandards gut angenommen

Damit es nicht so weit kommt, hatte das Ministeriums Hygienestandards für die Schulen definiert. Und auch die wären gut aufgenommen worden, betonte Gebauer. Über 90 Prozent der Schulen hätten sich bei der jüngsten Abfrage am 13. Mai damit zufrieden gezeigt. Ende April wären es noch 76 Prozent gewesen.