Schulministerin wehrt sich gegen Klüngel-Vorwürfe

Gab es andere Anbieter?

Alternativen des digitalen Klassenzimmers

Bei den Grünen und der SPD im Landtag kommt der Deal nicht gut an. Es habe sehr wohl genügend andere Anbieter für eine " mobile Digitalwerkstatt " gegeben, meint die schulpolitische Sprecherin der Grünen Sigrid Beer. Die Grünen wollten wissen, wie der Auftrag an die Parteifreundin " angebahnt " worden ist.

Man habe sich die Konzepte von vier verschiedenen Anbietern angesehen - doch sie alle hätten die vom Schulministerium gesetzten Kriterien nicht erfüllt, erklärte Gebauer. Eine Ausschreibung hätte demnach dasselbe Ergebnis gehabt.

Startup in München ging pleite

Dem widerspricht die Grüne Beer: Auf der kürzlich in Köln abgehaltenen Schulmesse Didacta seien diverse ähnlich Projekte vorgestellt worden. Ein Startup-Unternehmen in München arbeitete nach WDR-Recherchen an der gleichen Idee, musste aber mangels Geldgeber vor acht Monaten aufgeben. Auch an den Unis Paderborn und Wuppertal hätten Teams an Projekten zur Digitalisierung der Schule gearbeitet.

"Einfach nur mit einer Marktabfrage zu argumentieren, ist ein bisschen dünn ", kritisiert auch der schulpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag, Jochen Ott. Die besagten jungen Startups hätten gar keine Chance gehabt, sich zu bewerben. Dass die Haba-Geschäftsführerin den Auftrag nach einer Parteispende bekommen hat, halte er für " ungut ".

Stand: 13.03.2019, 18:05