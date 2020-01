Ministerin Gebauer will zusätzliche Abi-Prüfungen abschaffen

NRW -Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) will beim Abitur eine Prüfung streichen. Das teilte sie am Freitag (03.01.2019) schriftlich mit. So werden aus der Prüfungsordnung die sogenannten Abweichprüfungen gestrichen.

Pflicht bei zu guten oder schlechten Abiklausuren

Diese waren bisher verpflichtend, wenn die Note einer schriftlichen Abiturprüfung um vier Punkte besser oder schlechter war als die der vorherigen Durchschnittsnote kurz vor dem Abi.