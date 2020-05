Gastronomie: Theke ist Sperrgebiet, Familienfeste bleiben verboten

Restaurants und Gaststätten in Nordrhein-Westfalen dürfen ab Montag (11.05.2020) nach wochenlanger Corona-Zwangspause wieder öffnen - unter strengen Auflagen. Es seien jetzt kreative Lösungen in der Gastronomie gefragt, sagte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Donnerstag (07.05.2020) in Düsseldorf. Wichtig seien dabei die sachgerechte Lüftung sowie die strikte Einhaltung von Hygieneregeln.