Zettelwirtschaft bleibt vielerorts erhalten

Auch wenn das Wetter nicht ideal sein wird: Das anstehende Wochenende bedeutet für viele Menschen in NRW das erste Restaurant-Erlebnis seit Monaten. Denn zumindest die Außengastronomie ist in vielen Städten und Gemeinden wieder geöffnet.

Apps und Webtools erfüllen formal gesehen Anforderungen nicht

Ein altbekanntes und ungeliebtes Ritual aus dem vergangenen Sommer wird die Gäste dabei wohl vielerorts begleiten: Die lästige Zettelwirtschaft am Eingang. Denn jeder Gast muss weiterhin all' seine Kontaktdaten angeben, bevor er sich an den Tisch setzen kann.