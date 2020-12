Brisantes Braunkohle-Gutachten blieb ein Jahr unter Verschluss

Stopp der Umsiedlungen gefordert

Das Gutachten passte aber offenbar nicht in die Pläne der Regierung. Es wurde unter Verschluss gehalten, trotz mehrfacher Nachfrage der Grünen. Und im Juli 2020 wurde dann das Kohleausstiegsgesetz beschlossen. Die Grünen im NRW -Landtag forderten am Mittwoch, die Umsiedlung sofort zu stoppen und die Leitentscheidung des Landes zu überarbeiten. Sie ist die gesetzliche Grundlage für den künftigen Braunkohle-Abbau in NRW und soll im Frühjahr 2021 final beschlossen werden.