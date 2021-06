NRW-Wohnungsbau: Fast 50.000 neue Wohnungen

Wohnungszuwachs regional unterschiedlich

Auch entstehen die neuen Wohnungen nicht immer da, wo sie besonders knapp sind. Der Wohnungszuwachs ist regional sehr unterschiedlich verteilt.

Gemessen an der Einwohnerzahl entstanden in der Stadt Münster besonders viele neue Wohnungen, ebenso in den Kreisen Steinfurt und Euskirchen. Vergleichsweise wenige waren es dagegen in den Städten Gelsenkirchen, Duisburg und Remscheid.

NRW -Bauministerin zufrieden

Den Anstieg jetzt wertet NRW -Bauministerin Ina Scharrenbach von der CDU auch als Folge einiger Erleichterungen, die die schwarz-gelbe Landesregierung für den Wohnungsbau eingeführt habe. Mehr Wohnraum sei, so Scharrenbach "Der beste Schutz für Mieterinnen und Mieter gegen steigende Mieten" .

Auch weiterhin erwartet die Ministerin für Kommunales und Bau hohe Neubauzahlen. Im vergangenen Jahr hätten die Bauämter etwa rund 61 900 neue Wohnungen genehmigt.