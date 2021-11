Kohleausstieg 2030: Kann NRW das schaffen?

Das Geld soll laut NRW-Wirtschaftsministerium vor allem in die digitale und Verkehrs-Infrastruktur und die Wirtschaftsförderung fließen, um neue Unternehmen - am liebsten im Bereich "Zukunftstechnologien" - mit guten Konditionen in die Region zu locken.

Insgesamt sind rund 9.000 Arbeitsplätze in der Braunkohlewirtschaft direkt vom Kohleausstieg betroffen. Laut Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) sollen noch in diesem Jahrzehnt " mehr als 6.000 neue Arbeitsplätze in Zukunftsbranchen entstehen und annähernd die gleiche Zahl an vor- und nachgelagerter Beschäftigung ".