Am Freitag (15.03.2019) wollen Schüler weltweit für den Klimaschutz streiken. Die 17-jährige Merle Tennie aus Viersen ist eine Mitorganisatorin des Protests in NRW.

WDR : Erwarten Sie am Freitag noch mehr Zulauf?

Merle Tennie

Merle Tennie: Ich denke schon, dass viel mehr Menschen kommen, wenn man weiß, dass man nicht nur in Düsseldorf, NRW oder Deutschland mit anderen Schülern streikt, sondern auf der ganzen Welt: In Australien, in Japan, sogar in Afrika, in Amerika gehen die Schüler auf die Straße.

WDR: Man hört auch von Linksextremisten, die die Proteste unterlaufen.

Tennie: Natürlich sind aus allen Schichten und aus allen politischen Richtungen Leute mit dabei. Bei uns in Düsseldorf ist es kein großes Problem. Wir verbieten große Parteibanner oder das Verteilen von Flyern von irgendwelchen Organisationen. Gerade weil wir uns nicht instrumentalisieren lassen wollen.

WDR: Neben der Zustimmung gibt es auch Hasskommentare im Netz. Wie erleben Sie das?

Tennie: Ich habe zum Glück noch nicht viel in der Richtung erlebt. Aber unter unseren Videos von den Demos stehen immer wieder negative Kommentare. Hauptsächlich von Erwachsenen, die nicht verstehen, dass uns der Klimaschutz so viel wert ist. Deshalb nehme ich die Kommentare auch nicht so ernst.