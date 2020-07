Freiwilliges Ärzteregister für Corona-Notlagen ist gestartet

Heftiger Streit um Zwangsverpflichtung

Das Register hat eine umstrittene Vorgeschichte: Noch im April, auf dem vorläufigen Höhepunkt der Corona-Pandemie in NRW, wollte die Landesregierung in ihrem Epidemiegesetz Ärzte und Pflegepersonal sogar zwangsrekrutieren. Nach heftigen Protesten hatte die Landesregierung diesen Passus gestrichen. An dessen Stelle tritt nun das Freiwilligenregister.